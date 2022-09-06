Ростуризм предложил увеличить кешбэк за поездки на Дальний Восток до 40% от стоимости тура
Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Увеличенный кешбэк на Дальнем Востоке в общем объёме (продаж туров с кешбэком. — RT) составляет небольшой процент. Чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо нужно не до 40 тыс. увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%», — цитирует её РИА Новости.
С 25 августа в России запустили очередной этап программы туристического кешбэка.
Продажи туров по России в рамках осеннего этапа туристического кешбэка продлятся с 25 августа до 10 сентября.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным летний турсезон.