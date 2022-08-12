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Ростуризм: продажи в рамках нового этапа туристического кешбэка продлятся до 10 сентября

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Продажи туров по России в рамках осеннего этапа туристического кешбэка продлятся с 25 августа до 10 сентября.
Ростуризм: продажи в рамках нового этапа туристического кешбэка продлятся до 10 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Старт продаж — 25 августа и до 10 сентября включительно», — написала в Telegram руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Отмечается, что главное нововведение этого этапа — повышенный кешбэк для Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 сентября увеличить размер туристического кешбэка до 40 тыс. рублей за поездки на Дальний Восток.

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