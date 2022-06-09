Путин поручил увеличить до 40 тысяч рублей кешбэк за поездки на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 сентября увеличить размер туристического кешбэка до 40 тыс. рублей за поездки на Дальний Восток.

РИА Новости

Список поручений опубликован на сайте Кремля. «С учётом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретённого гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, срок исполнения поручения — 30 сентября 2022 года. В марте Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах.