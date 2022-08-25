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В Ростуризме сообщили о запуске программы туристического кешбэка

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С 25 августа в России запустили очередной этап программы туристического кешбэка, заявили в Ростуризме.
В Ростуризме сообщили о запуске программы туристического кешбэка
  • РИА Новости

«Сегодня стартовал туристический кешбэк! Оплатите тур, круиз или проживание в гостинице в период с 25 августа по 10 сентября и получите кешбэк 20%», — сообщили в ведомстве.

Так, можно будет получить до 40 тыс. рублей при прямом бронировании участвующей в программе гостиницы на Дальнем Востоке и до 20 тыс. рублей — при бронировании туров и размещения, в том числе на дальневосточном направлении, у остальных участников программы.

«Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и вернуться не позднее 25 декабря 2022 года. При этом в круиз можно поехать раньше — с 1 сентября и до окончания навигации», — напомнили в Ростуризме.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский назвал популярные направления в рамках программы туристического кешбэка.

Продажи туров по России в рамках осеннего этапа туристического кешбэка продлятся с 25 августа до 10 сентября.

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