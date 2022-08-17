В РСТ назвали популярные направления в рамках туристического кешбэка

Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский назвал популярные направления в рамках программы туристического кешбэка.

«Туристический кешбэк был нацелен на стимулирование поездок в межсезонье. Как следствие, в этот период, когда летний сезон закончился или не начался, люди стремятся отправиться в какие-то относительно тёплые направления. Поэтому, конечно, лидировали курорты Краснодарского края и Крыма на всей протяжённости действия программы», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Уманского, также популярностью пользовались направления, где проводится санаторно-курортное лечение, прежде всего Кисловодск и Пятигорск.

Кроме того, отмечен спрос на экскурсионные направления, например на поездки в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.