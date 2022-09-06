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Глава Чечни Кадыров предложил «оставить на будущее» информацию о его бессрочном отпуске

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «оставить на будущее» информацию о его бессрочном отпуске.

«Просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, занимая должность главы республики 15 лет, он не является главным «долгожителем» среди коллег.

«Не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда», — заключил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что «засиделся» на своей должности и заслужил бессрочный отпуск.

Он также отмечал, что является «долгожителем» среди нынешних глав регионов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле видели сообщения Кадырова о бессрочном отпуске, но это «пока никак не материализовалось».

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