Песков не знает о развитии ситуации с Кадыровым после его слов о бессрочном отпуске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым после его слов о бессрочном отпуске.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, не было ли развития ситуации с Кадыровым.

«Нет, мне не известно ничего о каком-либо развитии», — заявил он.

Ранее Кадыров заявил, что «засиделся» на своей должности и заслужил бессрочный отпуск.

Он также отметил, что является «долгожителем» среди нынешних глав регионов России.

Песков после этого заявил, что в Кремле видели сообщения Кадырова о бессрочном отпуске, но это «пока никак не материализовалось».