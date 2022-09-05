Песков не знает о развитии ситуации с Кадыровым после его слов о бессрочном отпуске
- РИА Новости
Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, не было ли развития ситуации с Кадыровым.
«Нет, мне не известно ничего о каком-либо развитии», — заявил он.
Ранее Кадыров заявил, что «засиделся» на своей должности и заслужил бессрочный отпуск.
Он также отметил, что является «долгожителем» среди нынешних глав регионов России.
Песков после этого заявил, что в Кремле видели сообщения Кадырова о бессрочном отпуске, но это «пока никак не материализовалось».