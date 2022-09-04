В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о бессрочном отпуске, но это «пока никак не материализовалось».

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», — заявил Песков.

Кремль исходит из того, что Кадыров продолжает руководить Чечнёй, отметил он.

Ранее Кадыров заявил, что «засиделся» на своей должности и заслужил бессрочный отпуск.

Он также отметил, что является «долгожителем» среди нынешних глав регионов России.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что уход Кадырова с поста главы республики стал бы большой потерей для чеченского народа и России в целом.