В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Кадырова
«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», — заявил Песков.
Кремль исходит из того, что Кадыров продолжает руководить Чечнёй, отметил он.
Ранее Кадыров заявил, что «засиделся» на своей должности и заслужил бессрочный отпуск.
Он также отметил, что является «долгожителем» среди нынешних глав регионов России.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что уход Кадырова с поста главы республики стал бы большой потерей для чеченского народа и России в целом.