Сенатор Джабаров отреагировал на слова главы Чечни Кадырова о бессрочном отпуске

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о бессрочном отпуске, заявил, что уход Кадырова с поста главы республики стал бы большой потерей для чеченского народа и России в целом.

«Кадыров — один из самых незаурядных современных руководителей», — рассказал он РИА Новости.

По мнению Джабарова, Чечня стала одним из самых стабильных субъектов России во время руководства Кадырова.

«Кадыров пользуется громадным уважением у своих соседей... Я думаю, он слишком молод ещё, чтобы уходить», — подчеркнул сенатор.

Джабаров также выразил уверенность, что жители республики выступят против его отставки.

«У него железный авторитет, его все уважают. Это была бы большая потеря, если бы он ушёл, для чеченского народа и для России в целом», — констатировал российский сенатор.

Ранее Кадыров заявил, что «засиделся» на своей должности и заслужил бессрочный отпуск.

Он также отметил, что является «долгожителем» среди нынешних глав регионов России.