В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Госпитализированы за выходные 137 жителей.
В понедельник, 5 сентября, общее число заболевших в регионе достигло 408 349.
Также стало известно, что в Тверской области прививку против коронавируса к настоящему времени сделал 752 921 житель, передаёт tverigrad.ru. В частности, вакцинировались почти 295 тыс. граждан старше 60 лет.
В регионе работают пункты вакцинации во всех государственных больницах, также привиться можно в ведомственных лечебных учреждениях.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.