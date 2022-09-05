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В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Ростовской области выявили 3401 случай COVID-19 за 3 и 4 сентября.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Госпитализированы за выходные 137 жителей.

В понедельник, 5 сентября, общее число заболевших в регионе достигло 408 349.

Также стало известно, что в Тверской области прививку против коронавируса к настоящему времени сделал 752 921 житель, передаёт tverigrad.ru. В частности, вакцинировались почти 295 тыс. граждан старше 60 лет.

В регионе работают пункты вакцинации во всех государственных больницах, также привиться можно в ведомственных лечебных учреждениях.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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