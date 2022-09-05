В Ставропольском крае зафиксировали 488 случаев COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае зафиксировали 488 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 234 жителя.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в регионе заболели 216,1 тыс. человек, вылечились 200 тыс.

Тем временем в Департаменте здравоохранения Курганской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе, передаёт URA.RU.

«Ситуация в регионе полностью соответствует эпидемиологической ситуации в РФ в текущем периоде. Заболеваемость обусловлена циркуляцией коронавируса, геновариант «омикрон», — заявили в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.