В Ставропольском крае зафиксировали 488 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
С начала пандемии в регионе заболели 216,1 тыс. человек, вылечились 200 тыс.
Тем временем в Департаменте здравоохранения Курганской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе, передаёт URA.RU.
«Ситуация в регионе полностью соответствует эпидемиологической ситуации в РФ в текущем периоде. Заболеваемость обусловлена циркуляцией коронавируса, геновариант «омикрон», — заявили в ведомстве.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.