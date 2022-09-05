В Иркутской области подтвердили 890 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 320 140 жителей. Вылечились 306 757 человек, в том числе 753 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге решили сократить число коек для пациентов с коронавирусом, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета здравоохранения.
«Наша задача — поддерживать запас свободных коек на уровне примерно 20%. На сегодня мы соответствуем этому требованию», — отметили в пресс-службе.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.