В Иркутской области подтвердили 890 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 890 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 320 140 жителей. Вылечились 306 757 человек, в том числе 753 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге решили сократить число коек для пациентов с коронавирусом, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета здравоохранения.

«Наша задача — поддерживать запас свободных коек на уровне примерно 20%. На сегодня мы соответствуем этому требованию», — отметили в пресс-службе.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.