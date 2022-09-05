В Татарстане зарегистрировали 514 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 514 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 159 682. Выздоровели 151 223 жителя, в том числе 78 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе вакцинацию от гриппа прошли около 2000 человек за пять дней, передаёт «Ямал 1».

«С прошлого года Минздравом РФ разрешено совмещать прививки от COVID-19 и гриппа. Это прекрасная возможность обезопасить себя во время подъёма заболеваемости», — заявила первый заместитель директора окружного Депздрава Мария Захарова.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.