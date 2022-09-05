Психотерапевт Крашкина рассказала, что сопереживающие люди подвержены осенней депрессии

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н., член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина рассказала, что осенней депрессии обычно подвержены те, кто готов оказать поддержку другим, но не может рассчитать собственные эмоциональные силы.

«Осенняя депрессия — это не миф, это реальность. Конечно, осенней депрессии подвержена определённая группа людей. Как правило, это люди, которые характеризуются глубинной чувствительностью, сопереживанием к другим, иными словами, те, кто подставляет плечо другим и в какие-то моменты выходит за пределы своих возможностей», — отметила Крашкина в разговоре с РИАМО.

Она уточнила, что у таких людей в сезоны перемен, к которым относятся весна и осень, расходование сил может превалировать над их восстановлением. При этом в стабильное время года — зимой и летом — они эмоционально выравниваются.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.