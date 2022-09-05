Психотерапевт Крашкина рассказала, что сопереживающие люди подвержены осенней депрессии
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«Осенняя депрессия — это не миф, это реальность. Конечно, осенней депрессии подвержена определённая группа людей. Как правило, это люди, которые характеризуются глубинной чувствительностью, сопереживанием к другим, иными словами, те, кто подставляет плечо другим и в какие-то моменты выходит за пределы своих возможностей», — отметила Крашкина в разговоре с РИАМО.
Она уточнила, что у таких людей в сезоны перемен, к которым относятся весна и осень, расходование сил может превалировать над их восстановлением. При этом в стабильное время года — зимой и летом — они эмоционально выравниваются.
Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.