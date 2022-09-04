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РБК: в России снизился спрос на IT-специалистов

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С начала 2022 года количество вакансий в сфере IT снизилось на 25%, сообщает РБК со ссылкой на статистку HeadHunter.
РБК: в России снизился спрос на IT-специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Отмечается, что количество резюме по данному направлению с января по август выросло на 55%.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, на сокращении спроса сказался тот фактор, что сотрудники ушедших иностранных компаний нашли работу в российских компаниях.

Он добавил, что потребность в сотрудниках упала также из-за сокращения экспорта IT-услуг из России.

Ранее директор по развитию персонала Лиги цифровой экономики Ангелина Капитонова назвала перспективные IT-профессии.

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