РБК: в России снизился спрос на IT-специалистов

С начала 2022 года количество вакансий в сфере IT снизилось на 25%, сообщает РБК со ссылкой на статистку HeadHunter.

Отмечается, что количество резюме по данному направлению с января по август выросло на 55%.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, на сокращении спроса сказался тот фактор, что сотрудники ушедших иностранных компаний нашли работу в российских компаниях.

Он добавил, что потребность в сотрудниках упала также из-за сокращения экспорта IT-услуг из России.

Ранее директор по развитию персонала Лиги цифровой экономики Ангелина Капитонова назвала перспективные IT-профессии.