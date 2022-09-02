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Фурсенко заявил об активности школьников в IT и в гражданской науке

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Помощник президента России Андрей Фурсенко на просветительском марафоне общества «Знание» заявил об активности школьников в IT и в гражданской науке.
Фурсенко заявил об активности школьников в IT и в гражданской науке
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Есть такая замечательная вещь, как IT. Там школьники абсолютно конкурентноспособны, они иногда дают фору старшим товарищам. Вторая вещь — сегодня очень модна гражданская наука, когда необходимо собрать очень большое количество данных, это касается в первую очередь экологии, окружающей среды, и тут школьники тоже очень активны», — сказал он.

В качестве примера он привёл программу «Дежурный по планете».

«Я знаю, что есть ребята, которые и физикой интересуются, при этом в очень раннем возрасте», — добавил он.

Ранее директор по развитию персонала Лиги цифровой экономики Ангелина Капитонова назвала перспективные IT-профессии.

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