В России за сутки выявили 51 699 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 92 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 91 заболевший.
Также за сутки выздоровели 38 380 человек, накануне — 37 012.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.
Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».