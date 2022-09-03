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В России за сутки выявили 51 699 случаев коронавируса

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В России за 24 часа зафиксировали 51 699 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 50 952.
В России за сутки выявили 51 699 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 92 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 91 заболевший.

Также за сутки выздоровели 38 380 человек, накануне — 37 012.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.

Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

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