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Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске

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Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

«Около 02:00 (01:00 мск) неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции №2 в Ижевске две бутылки с зажигательной смесью», — сказал собеседник.

Уточняется, что на место происшествия приехали сотрудники ППС, на которых мужчина набросился с ножом. В итоге двое полицейских были ранены. Их госпитализировали.

Ранен был и сам нападавший, его также доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Орловской области неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание региональной администрации. Позднее губернатор региона опубликовал видео с моментом попытки поджога.

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