СК возбудил дело после попытки поджога здания администрации Орловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение СК.
«Следственными органами... в связи с попыткой поджога здания администрации области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство общеопасным способом)», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Орловской области неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание региональной администрации. Позднее губернатор региона опубликовал видео с моментом попытки поджога.