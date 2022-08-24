СК возбудил дело после попытки поджога здания администрации Орловской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи с попыткой поджога здания администрации Орловской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение СК.

«Следственными органами... в связи с попыткой поджога здания администрации области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство общеопасным способом)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Орловской области неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание региональной администрации. Позднее губернатор региона опубликовал видео с моментом попытки поджога.