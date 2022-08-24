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СК возбудил дело после попытки поджога здания администрации Орловской области

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с попыткой поджога здания администрации Орловской области.
СК возбудил дело после попытки поджога здания администрации Орловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение СК.

«Следственными органами... в связи с попыткой поджога здания администрации области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство общеопасным способом)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Орловской области неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание региональной администрации. Позднее губернатор региона опубликовал видео с моментом попытки поджога. 

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