Губернатор Орловской области опубликовал видео инцидента с брошенными «коктейлями Молотова»
- Gettyimages.ru
Как он написал на своей странице в Telegram, злоумышленник подъехал к зданию на велосипеде. Также губернатор приложил видео момента происшествия.
«Как можете видеть, нападавший, одетый в чёрную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую. Пострадал один сотрудник, с ним всё в порядке. Во всём остальном, как я и сказал, разбираются правоохранители», — написал он.
Ранее сообщалось, что в Орловской области неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание региональной администрации.