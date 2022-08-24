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Губернатор Орловской области опубликовал видео инцидента с брошенными «коктейлями Молотова»

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал детали инцидента с брошенными в здание администрации региона «коктейлями Молотова» и опубликовал видео с места происшествия.
Губернатор Орловской области опубликовал видео инцидента с брошенными «коктейлями Молотова»
  • Gettyimages.ru

Как он написал на своей странице в Telegram, злоумышленник подъехал к зданию на велосипеде. Также губернатор приложил видео момента происшествия.

«Как можете видеть, нападавший, одетый в чёрную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую. Пострадал один сотрудник, с ним всё в порядке. Во всём остальном, как я и сказал, разбираются правоохранители», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Орловской области неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание региональной администрации.

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