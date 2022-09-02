Терапевт Алексеева назвала боли в пояснице новым симптомом COVID-19

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева назвала боли в пояснице одним из новых симптомов COVID-19.

«Новые симптомы коронавируса — интоксикация, головная боль и потом в 50% случаев возникает боль в пояснице, как радикулит. То есть сначала 3 — 4 дня болит голова, потом всё немножко утихает и перемещается в поясницу», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, затем может возникнуть насморк, продуктивный кашель.

Вместе с тем, отметила Алексеева, лечение остаётся тем же самым.

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