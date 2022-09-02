Диетолог Соломатина рассказала об успокаивающих свойствах продуктов, содержащих витамины группы В
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В беседе с URA.RU она заявила, что В12 — основной витамин, который отвечает за деятельность нервной системы и находится в продуктах животного происхождения.
«Витамины группы В успокаивают, тормозят излишние импульсы и помогают сохранить баланс в организме», — пояснила эксперт.
По её словам, при недостатке витаминов этой группы человек может стать раздражительным.
Ранее Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.