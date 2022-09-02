Диетолог Соломатина рассказала об успокаивающих свойствах продуктов, содержащих витамины группы В

Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала об успокаивающих свойствах продуктов, содержащих витамины группы В.

В беседе с URA.RU она заявила, что В12 — основной витамин, который отвечает за деятельность нервной системы и находится в продуктах животного происхождения.

«Витамины группы В успокаивают, тормозят излишние импульсы и помогают сохранить баланс в организме», — пояснила эксперт.

По её словам, при недостатке витаминов этой группы человек может стать раздражительным.

Ранее Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.