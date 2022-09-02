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Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах баклажанов

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Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах баклажанов.
Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах баклажанов
  • Gettyimages.ru
  • © Joanna Gorzelinska / EyeEm

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что синий цвет этих овощей обусловлен достаточно большим количеством антоцианов — антиоксидантов, которые предотвращают старение, а также влияют на сердечно-сосудистую систему.

«Продукты, богатые этими антиоксидантами, стоят на верхней позиции в таблице продуктов с антиоксидантами. Но баклажаны и опаснее, потому что если мы возьмём старый и полежавший баклажан, то он может содержать соланин, всё-таки это паслёновый», — отметила Соломатина.

По её словам, не стоит есть и недозрелые баклажаны.

Ранее Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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