Минюст включил Макаревича, Гордона и Гордееву в перечень иноагентов
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Согласно официальным данным на сайте ведомства, источники дохода вышеуказанных лиц — на Украине. Также отмечается, что они осуществляют политическую деятельность.
Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ — иностранных агентов Дмитрия Быкова, Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац**.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.
** Внесены в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 29.07.2022.