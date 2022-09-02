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Минюст включил Макаревича, Гордона и Гордееву в перечень иноагентов

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Минюст России включил музыканта и телеведущего Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона* и его российскую коллегу Екатерину Гордееву в перечень физлиц-иноагентов.
Минюст включил Макаревича, Гордона и Гордееву в перечень иноагентов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Согласно официальным данным на сайте ведомства, источники дохода вышеуказанных лиц — на Украине. Также отмечается, что они осуществляют политическую деятельность.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ — иностранных агентов Дмитрия Быкова, Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац**.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.

** Внесены в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 29.07.2022.

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