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В Волгоградской области зарегистрировали 782 случая коронавируса за сутки

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В Волгоградской области зарегистрировали 782 случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Госпитализированы 104 жителя, выписаны 645.
В Волгоградской области зарегистрировали 782 случая коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 237 501 человек.

Также стало известно, что в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

В регионе планируют вакцинировать 60% населения.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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