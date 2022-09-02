В Волгоградской области зарегистрировали 782 случая коронавируса за сутки
- Gettyimages.ru
- © Andrew Brookes
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболел 237 501 человек.
Также стало известно, что в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.
В регионе планируют вакцинировать 60% населения.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.