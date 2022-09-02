В Пермском крае зафиксировали 1402 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 1402 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 71 житель.

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 392 632 человека.

Тем временем в Ульяновскую область доставили новую партию детской вакцины от коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Также прибыла партия лекарств для льготников. В ближайшее время препараты распределят между аптечными и медицинскими учреждениями региона.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.