В Пермском крае зафиксировали 1402 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru.
С начала пандемии в регионе заболели 392 632 человека.
Тем временем в Ульяновскую область доставили новую партию детской вакцины от коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Также прибыла партия лекарств для льготников. В ближайшее время препараты распределят между аптечными и медицинскими учреждениями региона.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.