В Кировской области подтвердили 150 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 150 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 155 424 жителя, выздоровели 150 124.

В Челябинской области выявили 690 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав. Общее число заболевших в области превысило 350 тыс.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.