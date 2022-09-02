В Кировской области подтвердили 150 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.
С начала пандемии в регионе заболели 155 424 жителя, выздоровели 150 124.
В Челябинской области выявили 690 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав. Общее число заболевших в области превысило 350 тыс.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.