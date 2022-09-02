Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в России

Производитель упаковки Huhtamaki из Финляндии продал бизнес в России компании Espetina Ltd, принадлежащей Александру Говору и Юрию Кушнерову.

Согласно пресс-релизу, в сделку включены четыре производственных подразделения на территории России, где работают более 700 человек.

«Мы считаем, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации нашей стратегии роста и долгосрочных амбиций в этой стране... Считаем, что компания Espetina будет хорошим и заинтересованным владельцем для бизнеса и будущего наших сотрудников», — приводит компания слова президента и гендиректора Huhtamaki Шарля Хеольме.

Без учёта денежных средств и долгов сумма сделки по продаже составила €151 млн.

Ранее норвежская химическая компания Jotun, специализирующаяся на производстве декоративных красок и покрытий, заявила о продаже всех активов в России и об уходе с российского рынка.

Также финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила о завершении процедур, связанных с покиданием российского рынка.