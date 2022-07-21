Машиностроительная компания Wärtsilä объявила об уходе с российского рынка

Финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила о завершении процедур, связанных с покиданием российского рынка.

«Wärtsilä объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года. Все корректировки и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с местным законодательством», — говорится в тексте заявления.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться, чтобы избавиться от унизительной зависимости от зарубежных технологий.

По оценкам экспертов, полный уход зарубежных ретейлеров с российского рынка обойдётся им в сумму около $800 млн.