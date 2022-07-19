«Коммерсантъ»: убытки зарубежных ретейлеров с уходом из России составят около $800 млн

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По оценкам экспертов, полный уход зарубежных ретейлеров с российского рынка обойдётся им в сумму около $800 млн, пишет «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ»: убытки зарубежных ретейлеров с уходом из России составят около $800 млн
  • АГН «Москва»

По данным издания, шведский H&M уже подтвердил списание порядка $190 млн. При этом страдают и российские партнёры, среди которых — владельцы торговых центров. В уже поданных исках фигурирует сумма около 2,3 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний, изучавших по запросу сетей возможные потери, в случае если все международные бренды одежды решат последовать примеру H&M, общая сумма их убытков составит $760–800 млн.

Больше других потеряют при этом Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear. — RT) — около $300 млн, Uniqlo — $150–170 млн, примерно такая же сумма убытков получится у Decathlon. 

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой закона о легализации параллельного импорта в Россию.

Управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас при этом уже заявлял журналистам, что компания готова вернуться в Россию, когда позволят условия.

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