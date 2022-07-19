«Коммерсантъ»: убытки зарубежных ретейлеров с уходом из России составят около $800 млн
- АГН «Москва»
По данным издания, шведский H&M уже подтвердил списание порядка $190 млн. При этом страдают и российские партнёры, среди которых — владельцы торговых центров. В уже поданных исках фигурирует сумма около 2,3 млрд рублей.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний, изучавших по запросу сетей возможные потери, в случае если все международные бренды одежды решат последовать примеру H&M, общая сумма их убытков составит $760–800 млн.
Больше других потеряют при этом Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear. — RT) — около $300 млн, Uniqlo — $150–170 млн, примерно такая же сумма убытков получится у Decathlon.
В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой закона о легализации параллельного импорта в Россию.
Управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас при этом уже заявлял журналистам, что компания готова вернуться в Россию, когда позволят условия.