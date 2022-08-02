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Норвежская химическая компания Jotun заявила о продаже всех активов в России

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Норвежская химическая компания Jotun, специализирующаяся на производстве декоративных красок и покрытий, заявила о продаже всех активов в России и об уходе с российского рынка.
Норвежская химическая компания Jotun заявила о продаже всех активов в России
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Klune

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В сообщении говорится, что компании становится всё сложнее работать в России в условиях санкционного режима.

«Мы сожалеем, что в итоге было принято решение о продаже бизнеса в России», — приводятся слова президента и гендиректора компании Мортена Фона. 

По условиям соглашения с 2 августа управление российскими активами компании перейдёт холдингу «Атомстройкомплекс».

Отмечается, что весь штат компании, состоящий из 300 сотрудников, сохранит рабочие места при новом владельце.

Ранее финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила о завершении процедур, связанных с покиданием российского рынка.

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