Норвежская химическая компания Jotun заявила о продаже всех активов в России
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
В сообщении говорится, что компании становится всё сложнее работать в России в условиях санкционного режима.
«Мы сожалеем, что в итоге было принято решение о продаже бизнеса в России», — приводятся слова президента и гендиректора компании Мортена Фона.
По условиям соглашения с 2 августа управление российскими активами компании перейдёт холдингу «Атомстройкомплекс».
Отмечается, что весь штат компании, состоящий из 300 сотрудников, сохранит рабочие места при новом владельце.
Ранее финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила о завершении процедур, связанных с покиданием российского рынка.