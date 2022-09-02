В Татарстане зарегистрировали 393 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 393 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 158 248 жителей. Вылечились 150 997 человек, в том числе 43 — за минувшие 24 часа.

Также региональный Минздрав проинформировал, что со следующей недели местные жители снова смогут получить вакцину назально, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Прививку делают в два этапа с интервалом в три недели.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.