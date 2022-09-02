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Суд запретил управлять транспортом водителю мусоровоза, который сбил двух девочек в Истре

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Суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий водителю мусоровоза, который сбил двух девочек в Истре Московской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Суд запретил управлять транспортом водителю мусоровоза, который сбил двух девочек в Истре
  • РИА Новости

«Водителю мусоровоза, совершившему ДТП в городском округе Истра, в результате которого погибла девочка 2019 года рождения, судом избрана мера пресечения — запрет определённых действий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мужчине запретили до 31 октября управлять автомобилем и иными механическими транспортными средствами.

Ранее в СК заявили, что уголовное дело возбудили по факту наезда мусоровоза на двух детей, в результате чего один ребёнок скончался, второй был госпитализирован.

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