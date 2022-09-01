В подмосковной Истре ребёнок погиб в результате наезда мусоровоза на двух детей
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГУ СК России по Московской области.
«В городе Истре мусоровоз совершил наезд на двоих детей 2019 и 2017 годов рождения. В результате произошедшего один ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, второй скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении в Telegram.
Следствие возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Специалисты проводят осмотр места происшествия.
Ранее стало известно, что в результате столкновения бензовоза и машины скорой помощи в Ярославской области погибли три человека.