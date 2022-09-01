В подмосковной Истре ребёнок погиб в результате наезда мусоровоза на двух детей

В подмосковной Истре мусоровоз наехал на двух детей, в результате чего один ребёнок скончался, второй был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в ГУ СК России по Московской области.

«В городе Истре мусоровоз совершил наезд на двоих детей 2019 и 2017 годов рождения. В результате произошедшего один ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, второй скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении в Telegram.

Следствие возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Специалисты проводят осмотр места происшествия.

Ранее стало известно, что в результате столкновения бензовоза и машины скорой помощи в Ярославской области погибли три человека.