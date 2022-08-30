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В МЧС заявили о гибели трёх человек при столкновении бензовоза и скорой под Ярославлем

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В результате столкновения бензовоза и машины скорой помощи в Ярославской области погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС заявили о гибели трёх человек при столкновении бензовоза и скорой под Ярославлем
  • РИА Новости

«ДТП с участием бензовоза и двух легковых автомобилей, один из которых — скорая помощь... Предварительно, три погибших», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что после столкновения произошёл разлив топлива, загорелись два частных дома.

Ранее стало известно, что в результате столкновения трёх легковых и одного грузового автомобиля на трассе в Башкирии погибли два человека, ещё трое пострадали, из них двое — дети.

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