В МЧС заявили о гибели трёх человек при столкновении бензовоза и скорой под Ярославлем
- РИА Новости
«ДТП с участием бензовоза и двух легковых автомобилей, один из которых — скорая помощь... Предварительно, три погибших», — приводит РИА Новости заявление.
Уточняется, что после столкновения произошёл разлив топлива, загорелись два частных дома.
Ранее стало известно, что в результате столкновения трёх легковых и одного грузового автомобиля на трассе в Башкирии погибли два человека, ещё трое пострадали, из них двое — дети.