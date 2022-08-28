В результате столкновения четырёх автомобилей в Башкирии погибли два человека

В результате столкновения трёх легковых и одного грузового автомобиля на трассе в Башкирии погибли два человека, ещё трое пострадали, из них двое — дети.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Сегодня в 14:30 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Иглинском районе на 1542-м км трассы М-5 произошло ДТП с участием трёх легковых и одного грузового автомобиля», — говорится в сообщении.

Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее направлявшийся из Усть-Кута в Иркутск рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся, в результате ДТП пострадали семь человек.