Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Омске
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.
«Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства автоаварии с участием пассажирского микроавтобуса... В результате аварии, предварительно, девять человек обратились за медицинской помощью», — сказали в ведомстве.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 проехал на красный свет и столкнулся с пассажирским микроавтобусом ГАЗ, который после удара опрокинулся на проезжей части и столкнулся с автомобилем Kia.
Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Саратовской области.