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Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Омске

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Девять человек пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и маршрутки в Омске.
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Омске
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

«Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства автоаварии с участием пассажирского микроавтобуса... В результате аварии, предварительно, девять человек обратились за медицинской помощью», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 проехал на красный свет и столкнулся с пассажирским микроавтобусом ГАЗ, который после удара опрокинулся на проезжей части и столкнулся с автомобилем Kia.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Саратовской области.

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