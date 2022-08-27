Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Омске

Девять человек пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и маршрутки в Омске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

«Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства автоаварии с участием пассажирского микроавтобуса... В результате аварии, предварительно, девять человек обратились за медицинской помощью», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 проехал на красный свет и столкнулся с пассажирским микроавтобусом ГАЗ, который после удара опрокинулся на проезжей части и столкнулся с автомобилем Kia.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Саратовской области.