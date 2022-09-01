«Вне зоны пешеходного перехода»: в Подмосковье две девочки попали под колёса мусоровоза

В подмосковной Истре водитель мусоровоза не заметил двух сестёр трёх и пяти лет, перебегавших дорогу, и сбил их. Младшая девочка погибла на месте, старшая госпитализирована. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК РФ. По словам очевидцев, дети переходили улицу в неположенном месте и могли попасть в слепую зону.

В подмосковной Истре мусоровоз сбил двух дошкольниц, переходивших дорогу. От полученных травм трёхлетняя девочка скончалась на месте, пятилетняя была госпитализирована.

Кадры этой страшной аварии, снятые с видеорегистратора следовавшего за мусоровозом автомобиля, облетели соцсети. На записи видно, как на Т-образном перекрёстке грузовик сбивает двух маленьких девочек, а затем проезжает по ним колёсами. После этого водитель останавливается, а к месту ДТП бегут очевидцы и мать детей.

Очевидцы трагедии также запечатлели на мобильный телефон, как убитая горем мать малышек пытается ударить водителя мусоровоза, а затем падает в обморок на проезжую часть.

Сам шофёр явно находится в состоянии истерики, звонит кому-то по телефону и кричит в трубку: «Я ребёнка сбил!»

Полиция возбудила по факту происшествия уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

«Сегодня около 08:45 у одного из домов на улице Ленина в Истре водитель автомобиля МАЗ 1989 года рождения при выезде с второстепенной дороги на главную совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — говорится в официальном сообщении УМВД по Московской области.

Cледственный отдел города Истра ГСУ СК России по Московской области также завёл уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Кроме того, следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче уголовного дела из органов полиции, возбуждённого по данному происшествию, в следственный отдел по городу Истра ГСУ СК России по Московской области для проведения объективного и всестороннего расследования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили RT в УМВД по Московской области, водитель мусоровоза задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Опасный перекрёсток

Почти сразу после ДТП на место аварии прибыли врачи. Они констатировали смерть младшей девочки. Её выжившая сестра была доставлена в больницу.

В Минздраве Московской области рассказали RT, что пострадавший ребёнок доставлен в Истринскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. «На данный момент проводится комплекс диагностических мероприятий. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — добавили представители ведомства.

В свою очередь, глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила в cвоём Telegram-канале, что девочка госпитализирована с ушибами ног. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.

«Известно, что семья совсем недавно переехала жить в наш городской округ, мама оформляла документы для зачисления дочерей в детский сад, — написала Витушева. — Искренне соболезную родителям и близким. Потеря ребёнка — самая страшная трагедия. Дай Бог семье сил справиться с этим горем».

Уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в данный момент следователи устанавливают, где находилась мать детей, когда они переходили через дорогу.

Вместе с тем очевидцы ДТП рассказали RT, что перекрёсток, на котором погибла девочка, очень опасный. Пешеходы здесь довольно часто перебегают дорогу, нарушая ПДД.

«Всегда так было. Зебры находятся в 50 м справа и слева от этого места, но часто я и сам там перехожу, место опасное, но просматривается хорошо, — пояснил RT один из очевидцев. — Мусоровоз управляющей компании повернул из дворов на Ленина, чтобы ехать в сторону станции Истра. В этот момент дети выскочили перед матерью — побежали вперёд без неё — и попали в слепую зону у мусоровоза слева. И под колёса. Не было никаких самокатов, они просто бежали».

Как выяснил RT, мусоровозом управлял 33-летний уроженец Пензенской области Александр Мерняев. По данным СМИ, водительские права он получил в 18 лет. За Мерняевым числится несколько мелких нарушений ПДД — превышение скорости и пересечение сплошной линии разметки, но знакомые говорят, что в целом он всегда был очень аккуратным водителем.