2,5 года колонии-поселения и компенсация семье: вынесен приговор виновнику ДТП по делу кировского «пьяного» мальчика

Уржумский райсуд Кировской области вынес вердикт по делу «пьяного» мальчика. Бывший сотрудник полиции Сергей Меньшиков признан виновным в совершении ДТП и приговорён к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Кроме того, суд обязал Меньшикова выплатить семье погибшего ребёнка компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Ранее вступил в силу приговор эксперту Сергею Насонову, который нашёл в крови мальчика алкоголь. Ему назначили полгода исправительных работ.

Уржумский районный суд Кировской области огласил приговор по делу «пьяного» мальчика. 47-летний Сергей Меньшиков, насмерть сбивший шестилетнего ребёнка, был признан виновным, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Генеральной прокуратурой Российской федерации... Суд согласился с мнением государственных обвинителей прокуратуры Кировской области о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, суд удовлетворил иск отца погибшего ребёнка и обязал Меньшикова выплатить компенсацию причинённого морального вреда в размере 800 тыс. рублей.

Ранее RT рассказывал о скандальном ДТП, которое произошло 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Оперативный дежурный пункта полиции «Немский» Сергей Меньшиков, находясь за рулём автомобиля Nissan Qashqai, сбил шестилетнего мальчика, который катался на велосипеде и выехал на проезжую часть. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Авария вызвала широкий общественный резонанс, когда выяснилось, что эксперт Сергей Насонов нашёл в крови погибшего ребёнка 0,51 промилле алкоголя.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял ход расследования дела под личный контроль, а причины и детали ДТП было поручено выяснить отделу по расследованию особо важных дел краевого СК. В ноябре 2019 года эксперту предъявили обвинения по статье «Халатность».

Сам Насонов признался, что мог допустить ошибку, поскольку в местном морге отсутствуют холодильники и тело мальчика пролежало на жаре несколько дней. Вследствие этого кровь могла забродить. Однако впоследствии на суде Насонов отказался от этих показаний.

В марте 2021 года Уржумский райсуд Кировской области признал его виновным по ч.1 ст. 293 УК РФ и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.

По словам представителя семьи погибшего мальчика, Насонов должен был отрабатывать наказание в том же бюро, где и работал ранее.

В апреле Насонов обжаловал приговор, но доказать свою невиновность не смог. 19 апреля 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Кироского областного суда оставила в силе приговор суда первой инстанции. 12 мая 2021 года вердикт вступил в законную силу.

«Непрофессиональные действия судебного эксперта повлекли причинения родителям погибшего ребёнка морального вреда, которые вынуждены были оправдываться и доказывать факт надлежащего исполнения родительских обязанностей и опровергать доводы относительно употребления малолетним алкоголя», — сообщала пресс-служба региональной прокуратуры.

Вместе с тем бывший сотрудник полиции Сергей Меньшиков, который управлял автомобилем в момент смертельного ДТП, почти год находился в статусе свидетеля.

Возможно, причиной этому являлась первая автотехническая экспертиза. Согласно её результатам автомобиль Меньшикова двигался в населённом пункте со скоростью 79 км/ч, и водитель не имел возможности предотвратить наезд. Более того эксперты сделали вывод, что шестилетний мальчик обутый в тяжёлые резиновые сапоги, на старом детском велосипеде смог развить скорость в 16,9 км/ч.

По словам представителя семьи погибшего ребёнка, некорректные данные могли появиться из-за того, что в следственном эксперименте участвовал ребёнок старшего возраста на велосипеде большего размера.

Отец погибшего мальчика в сентябре 2020 года обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить выводы экспертов. После этого были проведены дополнительные исследования, которые показали, что скорость автомобиля Меньшикова достигала 82 км/ч, при этом возможность избежать столкновения у него была. Скорость движения мальчика на велосипеде снизилась до 6-7 км\ч.

29 мая 2020 года Сергею Меньшикову было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». 9 февраля 2021 года материалы дела передали в суд.