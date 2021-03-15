«Абсурдно, что он продолжит работу»: в Кировской области огласили приговор эксперту по делу «пьяного» мальчика

Уржумский райсуд Кировской области вынес приговор эксперту по делу «пьяного» мальчика Сергею Насонову — шесть месяцев исправительных работ. Согласно материалам дела, Насонов слишком поздно начал исследование тела, а также неправильно хранил биоматериал, в результате чего в крови ребёнка был найден алкоголь. Однако родители мальчика намерены обжаловать приговор, требуя более серьёзного наказания.

Уржумский райсуд Кировской области приговорил Сергея Насонова, эксперта по делу кировского «пьяного» мальчика, к шести месяцам исправительных работ. Эксперт признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

По словам представителя семьи погибшего ребёнка, проходить исправительные работы Насонов будет в бюро, в котором и работал.

«Его вина более серьёзная. Он похоронил ребёнка от алкоголемии, и это сфальсифицированный диагноз. Также абсурдно то, что он продолжит работу», — сообщила RT представитель семьи погибшего мальчика.

Юрист отметила, что потерпевшая сторона уже завтра, 16 марта, подаст краткую апелляционную жалобу. При этом она подчеркнула, что ужесточить статью для наказания судмедэксперта через апелляцию невозможно.

Дело против Насонова было возбуждено в ноябре 2019 года. На первых допросах он допускал возможность своей ошибки, однако вскоре поменял показания и начал настаивать на своей невиновности. 17 декабря 2020 года материалы дела поступили в суд. Прокуратура запрашивала для Насонова 10 месяцев исправительных работ. По словам представителя семьи погибшего мальчика, эксперт намерен обжаловать приговор.

«Ему дали всего полгода исправительных работ, но он всё равно хочет добиться своей невиновности. Это несправедливо!» — рассказала она в беседе с RT.

Напомним, резонансное ДТП произошло 13 июля 2019 года в селе Буйское Кировской области. Шестилетний мальчик выехал на велосипеде с грунтовой дороги на главную, где его сбил Nissan Qashqai.

За рулём автомобиля находился оперативный дежурный пункта полиции «Немский» майор Сергей Меньшиков. От полученных травм ребёнок погиб на месте.

Уголовное дело получило широкий резонанс после того, как эксперт Сергей Насонов выявил в крови ребёнка 0,51 промилле алкоголя.

По указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело передали в отдел по расследованию особо важных дел краевого СК. В ноябре в отношении Насонова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Следствие установило, что он проводил экспертизу не в день ДТП, а лишь 15-го числа.

Между тем в уголовном деле по факту смерти ребёнка долгое время не было обвиняемых. Меньшиков проходил по делу свидетелем, и лишь 29 мая 2020 года ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Поначалу автотехническая экспертиза установила, что он ехал со скоростью 79 км/ч и не имел возможности избежать ДТП. Не сразу была определена скорость велосипеда ребёнка. После проведения следственного эксперимента указывалось, что мальчик на маленьком велосипеде в тяжёлых резиновых сапогах смог разогнаться до 16,9 км/ч. Кроме того, вызывало вопросы освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В сентябре 2020 года стало известно, что отец мальчика написал жалобу в Генпрокуратуру. После этого Меньшикову ужесточили обвинение. Выяснилось, что скорость автомобиля составляла около 82 км/ч при разрешённых в населённом пункте 60 км/ч и он имел возможность избежать наезда на мальчика.

«Была назначена новая экспертиза, по которой установили расстояние, на которое отбросило тело. Оно увеличилось аж до 20 м. Также уменьшили скорость движения ребёнка до 6—7 км/ч. За это хотим выразить огромную благодарность заместителю генерального прокурора Анатолию Разинкину», — сообщила RT представитель семьи погибшего ребёнка.

Уголовное дело в отношении Меньшикова поступило в Уржумский райсуд 9 февраля 2021 года. 16 марта пройдёт очередное заседание по делу. По словам представителя семьи потерпевших, сторона защиты пытается привлечь к ответственности за случившееся бабушку погибшего мальчика.

«Они хотят подвести её действия к ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Сотрудница ПДН уже утверждает, что бабушка в момент ДТП была пьяна. Однако изначально она давала другие показания и говорила слова поддержки в адрес женщины. Сейчас она в показаниях запуталась: называет одну одежду, а бабушка была в другой. Также в суде она очень нервничала и выглядела неуверенной», — сообщила RT представитель.

RT продолжит следить за резонансным делом.