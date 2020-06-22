«Спустя почти год предъявили обвинение»: завершено предварительное следствие по делу кировского «пьяного» мальчика

Завершено предварительное следствие по делу кировского «пьяного» мальчика, которого насмерть сбил сотрудник полиции. Об этом RT сообщила представитель семьи погибшего ребёнка. ДТП произошло почти год назад, и всё это время водитель проходил по делу свидетелем. Сейчас ему предъявлено обвинение. По версии следствия, полицейский превысил скорость. Дело получило широкий резонанс после того, как в крови ребёнка был ошибочно обнаружен алкоголь.

В Кировской области завершено предварительное следствие по резонансному уголовному делу «пьяного» мальчика, которого насмерть сбил сотрудник полиции. Об этом сообщила RT представитель семьи погибшего ребёнка.

«Мы долго добивались этого — и вот спустя почти год водителю предъявили обвинение», — отметила юрист.

По её словам, родители уже начали знакомиться с материалами дела. Виновник аварии, по версии следствия, — дежурный пункта полиции «Немский» майор Сергей Меньшиков, который находился за рулём автомобиля.

Как ранее рассказывал RT, смертельное ДТП произошло 13 июля 2019 года в селе Буйское. Шестилетний мальчик выехал на велосипеде с грунтовой дороги на центральную улицу, где его насмерть сбил Nissan Qashqai, которым управлял, как позднее выяснилось, Меньшиков. По словам очевидцев, автомобиль двигался с высокой скоростью. Ребёнок получил множество травм, от которых скончался на месте.

Трагедия вызвала большой общественный резонанс после публикации родителями ребёнка результатов экспертизы, согласно которой шестилетний мальчик в момент аварии был пьян.

Эксперт Сергей Насонов обнаружил в крови погибшего 0,51 промилле алкоголя. Позже на допросе он признался, что алкоголь мог появиться из-за брожения крови — в местном морге не было холодильников и тело ребёнка пролежало на жаре несколько дней.

Кроме того, как установило следствие, Насонов провёл экспертизу не в день аварии, 13 июля, а лишь 15-го числа. В отношении Насонова возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность». Расследование гибели мальчика взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Вопросы по делу

По словам представителя семьи мальчика, всё время, пока шло предварительное следствие, Меньшиков проходил по делу свидетелем.

Согласно ранее сделанной автотехнической экспертизе, водитель Nissan двигался со скоростью 79 км/ч, хотя на этом участке дороги максимальная разрешённая скорость — 60 км/ч. При этом, как сообщал RT, эксперт посчитал, что этот фактор не стал причиной ДТП, указав, что Меньшиков «не располагал технической возможностью предотвратить наезд и при разрешённой скорости 60 км/ч».

Однако следствие всё же пришло к выводу, что водитель мог избежать аварии.

29 мая 2020 года Меньшикову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Мы изначально думали, что он ехал около 90—95 км/ч, но оказалось, что его скорость была 82 км/ч плюс-минус 5 км/ч. Кроме того, даже на такой скорости избежать столкновения он мог! Это уже официально установлено следствием», — рассказывает RT представитель семьи погибшего ребёнка.

По её словам, при ознакомлении с уголовным делом обнаружились некоторые странности. Например, в деле есть фотографии автомобиля и велосипеда мальчика, при этом заявлено, что снимки сделаны в день аварии. Но на самом деле их сделали значительно позже — в ходе следственного эксперимента.

«На фото нет ямы, которая в день ДТП была, а потом её заделали. Вместо старого ржавого велосипеда, который был у ребёнка, — новый велосипед. Хотя на том, старом велосипеде мальчик вряд ли бы разогнался до 16,9 км/ч — по материалам дела, именно с такой скоростью двигался ребёнок. Кроме того, в деле присутствуют фотографии его обуви — старые тяжёлые сапоги. Ребёнок, обутый в них, не смог бы быстро крутить педали», — говорит юрист.

У потерпевшей стороны вызывает вопросы и акт освидетельствования на состояние опьянения.

«В документах об исследовании на алкоголь нет данных о подробном анализе, а только написано, что «состояние опьянения не установлено». Меньшиков вообще не проходил никакого обследования на состояние опьянения. До середины марта никаких документов в деле об этом не было. Мы намерены доказать, что водитель был пьян», — рассказывает RT представитель семьи мальчика.

По данному факту отец ребёнка, Владимир Суворов, подал заявление в Генпрокуратуру, чтобы надзорное ведомство проверило материалы уголовного дела, вызывающие вопросы.

RT попытался связаться с Меньшиковым, но он не отвечал на звонки. В Следственном комитете материалы дела пока не комментируют.

Напомним, это не единственное уголовное дело, когда после смертельного ДТП у погибшего ребёнка в крови находят алкоголь.

В 2017 году в подмосковной Балашихе Ольга Алисова насмерть сбила во дворе дома шестилетнего Алёшу Шимко. В крови ребёнка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Оказалось, что судмедэксперт Михаил Клеймёнов, проводивший экспертизу, допустил ошибку. Согласно приговору Щёлковского городского суда, эксперт получил десять месяцев исправительных работ, но из-за истёкшего срока давности его освободили от наказания.

Ольгу Алисову в ноябре 2017 года приговорили к трём годам колонии-поселения. Она вышла на свободу в ноябре 2019 года, отсидев полный срок.