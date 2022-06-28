«Я хочу справедливости»: в Подмосковье родители добиваются доведения до суда дела о наезде на их сына

В Подмосковье отец 11-летнего мальчика добивается доведения до суда уголовного дела о ДТП, после которого его сын стал инвалидом. Авария произошла в августе 2021 года, но водитель до сих пор проходит по делу в качестве свидетеля. Адвокат потерпевшего считает, что следствие умышленно затягивается, чтобы водитель смог уйти от наказания. В свою очередь, в ГУ МВД по Московской области сообщили RT, что не могли допросить пострадавшего мальчика из-за отказа отца.

В Подмосковье отец 11-летнего мальчика Юрий Болдырев добивается объективного расследования обстоятельств ДТП, после которого его сын остался инвалидом.

Авария произошла 2 августа 2021 года в посёлке Саввинская Слобода Одинцовского района Подмосковья. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 20-летний Павел Шмелёв сбил десятилетнего велосипедиста Диму Болдырева. На тот момент мальчик гулял с дедушкой.

«Я увидел на телефоне пропущенный звонок, перезваниваю, и дедушка говорит: «Диму сбили, сильно», — вспоминает в беседе с RT отец мальчика Юрий Болдырев. — Когда я приехал на место, то увидел, что с него слетели кроссовки. Думал, всё. У меня перед глазами всё поплыло. Скорая не ехала, прибежал местный врач. Под его присмотром мы погрузили сына на доску — и ко мне в машину. И сами повезли в больницу».

По словам Болдырева, в районной больнице сочли травмы ребёнка очень серьёзными и санавиацией переправили мальчика в больницу в Люберцах. Согласно выписке из истории болезни, мальчик поступил с тяжёлой сочетанной травмой, открытой проникающей черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени, переломом свода и основания черепа, пневмоцефалией, множественными ушибами и ссадинами, закрытым переломом ключицы со смещением, переломом левой лонной кости. Эти травмы были классифицированы как тяжкий вред здоровью.

© Из материалов дела

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водитель легковушки до сих пор проходит по нему в качестве свидетеля.

«По вине велосипедиста»

«Сын два месяца был в коме. Потом ему присвоили инвалидность. Мы пытаемся поставить его на ноги. Он передвигается на инвалидной коляске, — рассказывает Болдырев. — Врачи говорят: нам повезло, что он остался жив и восстановление хоть как-то происходит. Но мы очень хотим вернуть его к прежнему состоянию и снять инвалидность».

По словам отца мальчика, в первое время после аварии он занимался только здоровьем сына и верил, что следователи сами разберутся в обстоятельствах происшествия. Однако когда он пришёл ознакомиться с результатом автотехнической экспертизы, то был шокирован заключением экспертов.

Согласно документу (имеется в распоряжении RT), они посчитали, что именно велосипедист нарушил ПДД, что и стало причиной аварии. В свою очередь, водитель якобы никаких правил не нарушил.

«На экспертизу были направлены неверные данные — неправильная схема ДТП, где говорилось, что мальчик пересёк проезжую часть и поехал направо, тогда как он повернул налево, не пересекая дорогу, — рассказывает RT адвокат семьи Болдыревых Елена Кадовик.

— Мы нашли в деле документ с данными, которые направлялись на экспертизу. На ней была фальшивая подпись отца».

© Из материалов дела

Кроме того, по словам Кадовик, не учитывалось, что авария произошла в жилой зоне. Скорость водителя в 42 км\ч не превышала разрешённые 60 км\ч в населённом пункте, но в жилой зоне ограничение составляет 20 км\ч.

«После результатов экспертизы дело было прекращено. Мы направили ходатайство о том, что в экспертизе использовались неверные данные и считать её действительной нельзя, — отмечает адвокат. — Также мы заметили, что в деле указаны не все травмы ребёнка. Попросили исправить и это».

В итоге следствие по уголовному делу было возобновлено. 15 декабря 2021 года была назначена дополнительная автотехническая экспертиза с исправленными данными. Однако её так и не провели.

Согласно документам (имеются в распоряжении RT), 14 января 2022 года от экспертной организации поступил ответ, что необходимые для дачи заключения исходные данные так и не поступили. Поэтому ответить на вопросы не представляется возможным.

«Я предполагаю, что следователи могут умышленно затягивать расследование дела, чтобы истёк срок давности по статье в два года и водитель смог уйти от ответственности. Мы уже сбились со счёту сколько раз дело прекращали и возобновляли, — говорит юрист. — У него явно есть какие-то связи в ГИБДД.

По её словам, очевидцы говорили, что Шмелёв уже после аварии якобы признавался маме по телефону, что перед тем как сесть за руль «выпил бутылочку пива». Но на медосвидетельствование его повезли только через 6 часов после аварии и естественно, спустя столько времени он оказался трезвым. Кроме того, само исследование проводилось в учреждении, где работает мама Шмелёва».

Также, по словам Кадовик, в ходе следствия были допущены и другие нарушения. Велосипед мальчика до сих пор находится на стоянке, так как он является вещественным доказательством по делу. А вот машину и регистратор из неё забрала мать водителя. Юрист предположила, что автомобиль уже продали.

© Из материалов дела

«Потом дело снова прекращали. Мы даже не смогли ознакомиться с причинами», — сетует адвокат.

По словам Кадовик, после этого были направлены обращения в районную, областную и Генеральную прокуратуру, а также в ГСУ СК РФ по Московской области по факту фальсификации подписи и халатности органов дознания, затягивающих расследования. Пока Болдыревым в ответ приходят только формальные отписки.

Отец препятствовал допросу

За разъяснениями по ситуации RT обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело прекращено, так как было установлено, что водитель не имел технической возможности избежать столкновения.

«Следователями не был допрошен сам пострадавший ввиду категорического отказа его законного представителя. При условии того, что водитель автомобиля пояснил, что мальчика увидел лишь в момент наезда, судебная автотехническая экспертиза была проведена без показаний пешехода, — говорится в ответе на запрос. — Согласно заключению автотехнической судебной экспертизы, проведенной в РФЦ СЭ при МЮ РФ, в данной дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля «ВАЗ» не располагал технической возможностью избежать наезда на ребёнка путем применения торможения. На основании указанного вывода следователем было принято решение о прекращении уголовного дела».

В ведомстве также пояснили, что вскоре решение о прекращении уголовного дела было отменено. На данный момент получены показания ребёнка, проведены два следственных эксперимента, по новым полученным данным назначены дополнительные судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

© Из материалов дела

В свою очередь Болдырев пояснил RT, что отказывал следователю в допросе сына, так как ребёнок ещё не пришёл в себя.

«Они начали требовать допрос ещё в августе, а сын был тогда в коме. Позже они ещё просили с ним переговорить, но он почти ничего не помнит, психика восстанавливается медленно, и мы не хотели этими воспоминаниями останавливать положительную динамику, — рассказывает отец мальчика. — Я ставил здоровье сына в приоритет. Сейчас ему лучше и допрос провели».

По словам мужчины, он намерен добиться того, чтобы дело дошло до суда. Он подчеркнул, что водитель даже не предлагал помощи и не выходил с ним на связь.

«Я хочу справедливости. По-человечески, я думал, что водитель придёт к нам на следующий день. Но я видел его всего два раза — в день аварии и на следственном эксперименте. В скорую он не звонил — её вызвали очевидцы. Стоял в стороне. Не извинялся, помощи не предлагал, — говорит Болдырев. — через 17 дней после ДТП пришло смс-сообщение от его мамы. Она сказала, что хочет помочь. Но помощь нам нужна была сразу. Потом она просто просила рассказывать о состоянии сына».

© Из материалов дела

В свою очередь сам Павел Шмелёв общаться с RT отказался. Его адвокат Евгений Еркович давать комментарии без согласия доверителя также не согласился.