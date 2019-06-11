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В Брянске отменят решение о прекращении дела о «пьяном» ДТП c экс-таможенником

Происшествия

11 июня 2019, Дарья Малютина

Решение о прекращении уголовного дела о ДТП в Брянске, в котором погибла 83-летняя Анна Денисова, будет отменено. Об этом RT заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

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«Генеральной прокуратурой России прокурору Брянской области поручено отменить постановление следователя и направить уголовное дело для проведения дополнительного расследования», — говорится в сообщении.

Ранее RT писал, что в Брянске проводится расследование смертельного ДТП, в котором погибла 83-летняя пенсионерка.

Пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, когда её сбил автомобиль. По данным следствия, за рулём находился сотрудник таможенной службы Сергей Мишин.

Экспертиза показала, что в тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

Тем не менее суд до сих пор не привлёк Мишина к ответственности. Более того, по словам адвоката родственников погибшей, у таможенника даже не изъяли права, и на номер его автомобиля продолжают приходить штрафы за нарушения ПДД.

В октябре 2018 года уголовное дело было прекращено «в связи с отсутствием состава преступления».

По словам внучки погибшей женщины Ольги Афанасьевой, из дела пропал ряд материалов, в том числе запись с видеорегистратора, установленного в автомобиле Мишина.

После этого Афанасьева обратилась к генпрокурору Юрию Чайке и председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

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