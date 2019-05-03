Внучка пенсионерки, которую насмерть сбил таможенник, обратилась к Бастрыкину и Чайке

В Брянске региональный СК не удовлетворил жалобу, поданную в связи с прекращением уголовного дела в отношении бывшего таможенника Сергея Мишина, который насмерть сбил пенсионерку в ноябре 2017 года. Мишин на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, однако суд решил, что состава преступления нет. При этом адвокат внучки погибшей утверждает, что из дела пропал ряд материалов, в том числе запись с видеорегистратора, установленного в автомобиле Мишина. Кроме того, как заявил юрист, появился новый свидетель, который выступил в защиту водителя. Родственники пенсионерки обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в ситуации.

© Фото из личного архива / vk.com

Следственный комитет России по Брянской области не удовлетворил жалобу, поданную в связи с прекращением уголовного дела в отношении бывшего таможенника Сергея Мишина, сбившего на пешеходном переходе пенсионерку Анну Денисову.

Как ранее писал RT, ДТП произошло в Брянске 3 ноября 2017 года. Рано утром Сергей Мишин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулём ВАЗ-21120, сбил 83-летнюю пенсионерку Анну Денисову, которая направлялась в храм. В тот же день женщина умерла в больнице от полученных травм.

Через неделю после случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Однако в ноябре 2018 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Родственники подали жалобу, однако она была отклонена.

Пропажа материалов

Как рассказал RT адвокат внучки погибшей Владимир Каликин, такое решение было принято на основании материалов дела, в котором, по его словам, многие документы либо оформлены неправильно, либо вовсе отсутствуют.

«Схема ДТП была составлена со слов Мишина — заинтересованного лица. Я успел сфотографировать её во время следствия. Но после прекращения дела схема, протокол, фотографии места ДТП, объяснения свидетелей и очевидцев пропали. Остался только акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения», — заявил Каликин.

Кроме того, по словам внучки погибшей — Ольги Афанасьевой, из дела исчезла видеозапись с регистратора, установленного в автомобиле Мишина. Девушка отмечает, что на этих кадрах был запечатлён момент наезда на пенсионерку.

© Фото предоставлено Ольгой Афанасьевой

«Нам сказали, что флешку с видео отдали водителю, и даже не дали сделать копию. А из этого видео было понятно, что Мишин увидел бабушку ещё задолго до наезда — за 42 метра, мог остановиться, но не стал. Тормозного пути до пешеходного перехода просто нет», — заявила Ольга Афанасьева в беседе с RT.

Обстоятельства ДТП

По словам адвоката потерпевшей, следователи даже не вызвали ключевого свидетеля — Андрея Савина, который сразу после ДТП позвонил в экстренные службы по телефону 112. При этом, как утверждает Каликин, у следователи были его адрес и номер телефона.

«Из дела пропала карточка с его именем и адресом, зато имеется документ о том, что по данному адресу Александр Савин не проживает. Но это другой человек — имя перепутали», — рассказывает адвокат.

Каликин утверждает, что вместо Андрея Савина в деле теперь фигурирует новый свидетель — некая гражданка Иванова, выступившая в защиту Мишина. Согласно её показаниям, Анна Денисова переходила дорогу на красный сигнал светофора, а водитель ехал с разрешённой скоростью и не был пьян.

При этом в акте освидетельствования Мишина говорится, что у него были все признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение цвета лица, а также поведение, не соответствующее обстановке.

Позднее медосвидетельствование показало, что в крови Мишина содержалось 0,33 промилле алкоголя.

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Кроме того, по словам Каликина, следователь приехал на место ДТП только спустя три с половиной часа после случившегося. Как сообщил адвокат, приехавшие на место шесть сотрудников ГИБДД посчитали, что Денисова получила травмы средней степени тяжести.

«У бабушки было всё переломано! По показаниям фельдшеров, её состояние «было тяжёлым, она не могла говорить и была неконтактна». Её забирала не обычная «скорая», а реанимация. Как можно было подумать, что это не тяжёлые травмы? Когда бабушка умерла, вызвали следователя», — недоумевает внучка.

«Хотел объехать»

Как следует из показаний Мишина, он ехал в крайнем левом ряду по Новозыбковской улице и увидел, что красный сигнал светофора сменился на зелёный. Перед ним стоял автомобиль, который ещё не возобновил движение. Тогда водитель решил перестроиться в правый ряд, однако после манёвра увидел на пешеходном переходе женщину. По словам Мишина, он применил экстренное торможение, но остановиться вовремя не смог.

Однако из схемы ДТП следует, что тормозной путь появляется только после места наезда на пешехода. Как рассказал Каликин, перед светофором полосы разделены сплошной линией разметки, что отражено на схеме ДТП. И именно сплошную при перестроении пересёк Мишин.

© Фото предоставлено Ольгой Афанасьевой

Ольга Афанасьева и её адвокат намерены добиваться наказания для виновного в гибели пенсионерки. Они обратились за помощью к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Ранее сам Мишин заявлял RT, что он не виноват и не видит причинно-следственной связи между тем, что случилось, и алкогольным опьянением. В региональном СК ситуацию не комментируют.