Юрист Нечаева напомнила правила оплаты труда в выходные и праздничные дни
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«Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно ст. 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный нерабочий день или двойная оплата», — объяснила юрист в разговоре с Life.ru.
Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и в воскресенье.
Однако если график сменный, то действуют несколько иные правила, так как у этих работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми, уточнила Нечаева.
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