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Юрист Нечаева напомнила правила оплаты труда в выходные и праздничные дни

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Юрист по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, что сотрудники, которых привлекают к работе в праздничные и выходные дни, должны получать оплату в соответствии с российским законодательством.
Юрист Нечаева напомнила правила оплаты труда в выходные и праздничные дни
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

«Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно ст. 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный нерабочий день или двойная оплата», — объяснила юрист в разговоре с Life.ru.

Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и в воскресенье.

Однако если график сменный, то действуют несколько иные правила, так как у этих работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми, уточнила Нечаева.

Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.

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