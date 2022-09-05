военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Госдуме предложили создать в России институт регулирования норм украинского языка

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил создать в России учреждение, регулирующее нормы украинского языка. Копия письма на имя главы Миннауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили создать в России институт регулирования норм украинского языка
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В обращении законодатель отметил, что русский и украинский языки сформировались на основе некогда общего древнерусского языка, чем и обусловлена их схожесть.

Он уточнил, что регуляторами норм украинского языка сегодня выступают Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины. При этом депутат подчеркнул, что украинский язык является неотъемлемой, значимой частью культуры России, а в Крыму имеет статус государственного наряду с русским и крымскотатарским.

Для защиты украинского языка законодатель предлагает создать учреждение, которое будет регулировать правила его использования на территории России, будет независимым от политических решений и попыток искусственных реформ языка со стороны Киева.

«В целях сохранения украинского языка и снижения искусственного, политически ангажированного влияния на него прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в России учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка», — говорится в тексте обращения.

Фёдоров напомнил, что «в период формирования украинских националистических идей в начале XX века, а также в наши дни предпринимаются попытки искусственно изменить правописание, фонетику украинского языка, интегрировать в него новую лексику с целью отдалить от русского».

Например, он напомнил, что весной 2019 года правительство Украины приняло новые нормы украинского правописания, в том числе в части «украинизации» написания русских фамилий, что, по сути, можно считать попыткой повлиять на самоидентичность русской части общества.

Ранее стало известно, что на Украине разрабатывают закон о расширении статуса английского языка.

30 августа в Одесской области заявили о решении отказаться от преподавания русского языка в школах.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о «новой волне русофобии» на Украине и посоветовал украинцам сохранить учебники по русскому языку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить