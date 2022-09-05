В Госдуме предложили создать в России институт регулирования норм украинского языка

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил создать в России учреждение, регулирующее нормы украинского языка. Копия письма на имя главы Миннауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что русский и украинский языки сформировались на основе некогда общего древнерусского языка, чем и обусловлена их схожесть.

Он уточнил, что регуляторами норм украинского языка сегодня выступают Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины. При этом депутат подчеркнул, что украинский язык является неотъемлемой, значимой частью культуры России, а в Крыму имеет статус государственного наряду с русским и крымскотатарским.

Для защиты украинского языка законодатель предлагает создать учреждение, которое будет регулировать правила его использования на территории России, будет независимым от политических решений и попыток искусственных реформ языка со стороны Киева.

«В целях сохранения украинского языка и снижения искусственного, политически ангажированного влияния на него прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в России учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка», — говорится в тексте обращения.

Фёдоров напомнил, что «в период формирования украинских националистических идей в начале XX века, а также в наши дни предпринимаются попытки искусственно изменить правописание, фонетику украинского языка, интегрировать в него новую лексику с целью отдалить от русского».

Например, он напомнил, что весной 2019 года правительство Украины приняло новые нормы украинского правописания, в том числе в части «украинизации» написания русских фамилий, что, по сути, можно считать попыткой повлиять на самоидентичность русской части общества.

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