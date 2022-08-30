В Одесской области заявили о решении отказаться от преподавания русского языка в школах

В школах Одесской области больше не будут изучать русский язык. Об этом в интервью украинскому изданию «Общественное» заявил директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.

«Русских классов (классов, в которых преподают на русском языке. — RT) по области не будет. И не будет вообще преподавания русского языка как (школьного. — RT) предмета», — приводит его слова ТАСС.

При этом Лончак не исключил факультативного изучения русского языка по заявлению родителей школьников.

Однако региональные власти не поддерживают преподавание русского языка в качестве необязательного, заключил он.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о «новой волне русофобии» на Украине и посоветовал украинцам сохранить учебники по русскому языку.