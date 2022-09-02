В России за сутки выявили более 50 тысяч случаев коронавируса

В России за 24 часа зафиксировали 50 952 случая инфицирования коронавирусом, днём ранее — 49 761.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умер 91 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 95 заболевших.

Также за сутки выздоровели 37 012 человек, накануне — 38 940.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.

Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».