В России за сутки выявили более 50 тысяч случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умер 91 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 95 заболевших.
Также за сутки выздоровели 37 012 человек, накануне — 38 940.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.
Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».