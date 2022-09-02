Врач Кичигина назвала снижение слуха возможным осложнением после COVID-19

Врач-сурдолог Наталья Кичигина рассказала, что перенесённый COVID-19 может привести к шуму в ушах и ухудшению слуха.

В разговоре с «Известиями» специалист привела данные, согласно которым SARS-CoV-2 оказывает прямое воздействие на мозг и структуры внутреннего уха, из-за чего может возникнуть ухудшение слуха и даже полная его потеря.

Кроме того, некоторые пациенты, перенёсшие COVID-19, могут ощущать звон или шум в ушах — тиннитус, наблюдаемый в отсутствие какого-либо внешнего звукового сигнала.

Также известны случаи полной потери слуха на фоне тяжёлого течения инфекции.

По её словам, неврологические проявления инфекции, в том числе ухудшение слуха, могут сохраняться у пациентов в течение длительного времени после формального выздоровления.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.