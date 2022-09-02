военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Кичигина назвала снижение слуха возможным осложнением после COVID-19

Короткая ссылка
Врач-сурдолог Наталья Кичигина рассказала, что перенесённый COVID-19 может привести к шуму в ушах и ухудшению слуха.
Врач Кичигина назвала снижение слуха возможным осложнением после COVID-19
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Известиями» специалист привела данные, согласно которым SARS-CoV-2 оказывает прямое воздействие на мозг и структуры внутреннего уха, из-за чего может возникнуть ухудшение слуха и даже полная его потеря.

Кроме того, некоторые пациенты, перенёсшие COVID-19, могут ощущать звон или шум в ушах — тиннитус, наблюдаемый в отсутствие какого-либо внешнего звукового сигнала.

Также известны случаи полной потери слуха на фоне тяжёлого течения инфекции.

По её словам, неврологические проявления инфекции, в том числе ухудшение слуха, могут сохраняться у пациентов в течение длительного времени после формального выздоровления.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить