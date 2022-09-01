В Волгоградской области зафиксировали 748 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Выздоровели 637 жителей региона, госпитализированы 72.
С начала пандемии в области заболели 236 719 человек, вылечились 220 870.
Тем временем в Тюменской области выявили 1058 случаев COVID-19 за сутки, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выздоровели 507 жителей.
Общее число заболевших в регионе достигло 209 320.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.