В Волгоградской области зафиксировали 748 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области зафиксировали 748 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Выздоровели 637 жителей региона, госпитализированы 72.

С начала пандемии в области заболели 236 719 человек, вылечились 220 870.

Тем временем в Тюменской области выявили 1058 случаев COVID-19 за сутки, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выздоровели 507 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 209 320.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.